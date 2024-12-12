İstanbul'da, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 115'e varan oranlarda zam yapıldı. Zam kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti üyeleri teklife "hayır" oyu verdi.

Yeni ücretler bölgelere göre değişiyor

Zam oranları, otoparkların bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösteriyor:

Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım: 1 saate kadar ücret 70 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.

1 saate kadar ücret 70 TL'den 150 TL'ye yükseltildi. Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar: 1 saate kadar ücret 70 TL'den 100 TL'ye çıktı.

1 saate kadar ücret 70 TL'den 100 TL'ye çıktı. Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Maltepe gibi ilçeler: 1 saate kadar ücret 70 TL'den 80 TL'ye çıkarıldı.

1 saate kadar ücret 70 TL'den 80 TL'ye çıkarıldı. Adalar, Arnavutköy, Esenyurt gibi ilçeler: 1 saate kadar ücret 50 TL'den 60 TL'ye yükseldi.

Orman ve mesire alanlarına giriş ücretleri de arttı

Otopark zamlarının yanı sıra orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerinde de artış talep edildi. Otomobil giriş ücreti 141 TL'den 170 TL'ye, motosiklet ücreti ise 94 TL'den 100 TL'ye yükseltildi.

Geçmiş zamlara ek olarak gelen artış

Bu zamlar, İSPARK ücretlerine 2023'te yapılan yüzde 57 ve 2024'te yapılan yüzde 50 oranındaki artışların ardından geldi. Yeni tarifeler 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya başlanacak.