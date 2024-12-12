Konya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil refüje çarptı ve devrildi.

Kazanın ayrıntıları

Kaza, Konya-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Fahrettin Yavuz'un kullandığı otomobil, aniden kontrolden çıkarak refüje çarptı ve yola devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından acı haber geldi

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Fahrettin Yavuz ile yolcular Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, detaylı incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.