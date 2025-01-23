40’ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı yani kısa ismi ile 40’ıncı Komd.Eğt.A.K.lığı Isparta’da bulunan General İhsan ALPER kışlasında konuşlanmıştır.

40’ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı adresi, telefonu, ulaşım haritası

Telefonu: 0 246 224 10 65 – 224 20 37

Adres 1: Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı Merkez/Isparta

Adres 2 : Eğridir Yolu, 32000 Küçükgökçeli/Isparta Merkez/Isparta

Kara Yolu: Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı Isparta’da

bulunmaktadır. Isparta Otogarına her il ve ilçeden kara yolu ile ulaşım mevcuttur. Otogardan taksi yada minibuslerle ile ulaşım mevcuttur. Otogar Telefon Numarası: 0 246 227 20 70

Hava Yolu: Isparta Süleyman Demirel Havalimanı, şehir merkezine 26 km mesafededir ve

sadece belirli günlerde İstanbul uçuşları yapılmaktadır. Hava limanından ulaşım belediye otobüsleri

ve taksi ile sağlanmaktadır. Havalimanı Telefon Numarası: 0 246 559 20 08 / 559 20 30