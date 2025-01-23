İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi üzeri merkez istikametine, havalimanı çıkışına gelmeden bir araç arızalandı. Olay nedeniyle yolun sağ şeridi trafiğe kapatıldı ve gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik tek şeritten akıyor

Arızalanan araç nedeniyle bölgede kısmi trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı, tek şerit üzerinden kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Sürücülerin, bu güzergahı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.