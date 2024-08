Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, pembeyi hayatının merkezine koymuş bir kadın olarak tanınıyor. Evinin her detayını pembe renkle donatan Akkul, ölümünden sonra da bu rengi yanında taşımayı arzuluyor. Kendisi için en büyük dileklerinden biri olan pembe mezar taşıyla, ölümden sonra da bu renkli hayatını devam ettirmek istiyor.

Hayatını pembeye adamış bir kadın

Sakine Akkul’un pembeye olan tutkusu, hayatının her anında kendini gösteriyor. Evinin dış cephesinden kapısına, perdelerinden mobilyalarına kadar her şey pembe. "Pembe bana neşe veriyor, beni mutlu ediyor," diyen Akkul, hayatında pembe rengin her zaman özel bir yeri olduğunu belirtiyor. Bu tutku, sadece evinde değil, kıyafetlerinden kişisel eşyalarına kadar her yerde kendini gösteriyor.

"Mezar taşım pespembe olsun"

Sakine Akkul’un pembeye olan bu derin bağlılığı, ölümünden sonra da devam etmesini istediği bir dileğe dönüştü. Mezarı için en büyük arzusu, mezar taşının da pespembe olması. "Evimin giriş kapısı gibi, herkes benim mezarıma baksın," diyen Akkul, bu isteğini ailesiyle ve yakınlarıyla paylaşarak, ölümden sonra bile bu özel rengin hayatının bir parçası olarak kalmasını istiyor.

Yerel halkın tepkileri

Yalvaç'ta Sakine Akkul’un bu isteği büyük ilgi çekti. Komşuları ve yakın çevresi, Akkul’un bu renkli kişiliğini takdir ediyor ve mezar taşı isteğini destekliyor. "Sakine Teyze'nin pembe tutkusu, onun ne kadar özel bir insan olduğunu gösteriyor," diyen komşuları, bu isteğinin yerine getirilmesi için şimdiden planlar yapmaya başladı bile.

Pembe tutkunun ötesinde

Sakine Akkul, pembe rengin sadece bir tercih değil, hayatının bir felsefesi olduğunu vurguluyor. Hayatını neşeyle ve mutlulukla sürdürmeyi başarmış olan Akkul, bu duyguları mezarına da taşımak istiyor. "Pembe benim rengim, bu dünyada olduğu gibi öbür dünyada da beni temsil etsin," diyen Akkul, hayatını bir renk etrafında şekillendirmenin mümkün olduğunu herkese gösteriyor.