Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, sadece askeri ve siyasi başarılarıyla değil, aynı zamanda Türk mitolojisinde yer alan Bozkurt sembolü ile de anılmıştır. Bu güçlü sembol, Türk milletinin kurtarıcısı ve yol göstericisi olarak kabul edilen Atatürk'ü, Bozkurt ile özdeşleştirmiştir.

1933 yılında Fransız dergisi Le Mois, Atatürk'ü "Bozkurt" olarak tanımlayan bir makale yayımladı. Bu makalede, "Mustafa Kemal: Bozkurt. O’na Bozkurt diyorlar. Çünkü Bozkurt, vaktiyle Asya steplerine uzanan ırkın sembolüdür." ifadelerine yer verildi. Cumhuriyet Gazetesi, bu yazıyı okuyucularına aktarırken, Atatürk'ün Bozkurt kimliğine dikkat çekti.

Bozkurt'un mitolojideki yeri ve Atatürk'ün sembol olarak seçilmesi

Türk mitolojisinde Bozkurt, Ergenekon destanında Türkleri sıkıştıkları yerden kurtarıp yeni bir yurt bulmalarını sağlayan kutsal bir figür olarak bilinir. Kurtuluş Savaşı'nın da ikinci bir Ergenekon olarak görüldüğü bu dönemde, Atatürk'ün Bozkurt gibi ortaya çıkıp Türk milletini kurtarması, onu bu mitolojik figürle özdeşleştirdi.

Atatürk, Bozkurt’un Türk mitolojisindeki önemini bilerek bu sembolü Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin simgesi haline getirdi. Bozkurt sembolü, o dönemde heykellerde, tablolarda, afişlerde, izci giysilerinde, para ve pullarda, hatta traş bıçağı ve sigaralarda dahi kullanıldı.

Yabancıların gözüyle Atatürk ve bozkurt

Yabancı yazarlar ve gazeteciler de Atatürk'ün Bozkurt kimliğini kabul etmişlerdi. Fransız yazar Benoit Mechin, Atatürk’ü Bozkurt olarak tanımlarken, kitabına "Kurt ve Pars" adını vermişti. İngiliz yazar Harold Courtenay Armstrong ise, Atatürk'ün sinirli bir anını "Mustafa Kemal, bir Bozkurt gibi tüylerini kabartarak hücumu sürdürdü." şeklinde betimledi.

Atatürk hayattayken yayımlanan ilk biyografisinin adı da "Grey Wolf" yani Bozkurt'tu. Bu biyografi, Atatürk'ün bir kurtarıcı ve lider olarak Türk milletinin Ergenekon’dan çıkmasına rehberlik ettiğini vurguluyordu.

Bozkurt şiirlerde de yaşıyor

Atatürk'ün Bozkurt kimliği, edebiyat dünyasında da geniş yankı buldu. Nazım Hikmet, Kuvayı Milliye Destanı’nda Atatürk'ü "sarışın bir kurda" benzetirken, Bangladeşli şair Nazrul Islam ve Türk şair Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi isimler de Atatürk’ü Bozkurt olarak tasvir eden şiirler yazdı.

Sonuç olarak, Atatürk’ün Bozkurt kimliği, onun Türk mitolojisiyle olan derin bağlarını ve Türk milletinin kurtuluş mücadelesindeki liderliğini simgelemektedir. Bu güçlü sembol, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de kabul görmüş ve Türk tarihine damga vurmuştur.