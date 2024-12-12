Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde, 9 Aralık’ta meydana gelen helikopter kazasında, eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazada 6 askerin şehit olduğunu açıkladı.

İki helikopter çarpıştı

Süleyman Demirel Havalimanı’ndan kalkış yapan Kara Havacılık Okulu’na ait UH-1 tipi helikopter, eğitim uçuşu sırasında AB-206 tipi bir başka helikopterle temas etti. Çarpışma sonrası UH-1 tipi helikopter kaza kırıma uğrayarak düştü. AB-206 tipi helikopter ise emniyetli bir şekilde iniş yaptı.

6 Kahraman şehit oldu

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Düşen helikopterde bulunan:

Tuğgeneral İsa Baydilli (52)

Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26)

Teğmen Mustafa Atakan Dut (24)

Teğmen Tunahan Dağlı (24)

Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25)

Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) şehit oldu.

Törenle uğurlandılar

Şehitler için Süleyman Demirel Havalimanı’nda düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı, şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dualar edildi. Naaşlar, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşınarak memleketlerine gönderildi.

MSB’den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uçuş eğitimindeki 2 helikopterin birbiriyle temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır."