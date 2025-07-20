İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği ve evinde tedavi altına alındığı bildirildi. Doktorlar, Netanyahu’nun üç gün boyunca istirahat edeceğini duyurdu.



Netanyahu’ya evde müdahale edildi

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Direktörü Prof. Dr. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiği belirtildi.

“Üç gün istirahat edecek”

75 yaşındaki Netanyahu’nun gece boyunca kendisini kötü hissettiği, yapılan tetkiklerde bağırsak iltihabı teşhisi konulduğu açıklandı. Doktorlarının önerisiyle Netanyahu’nun üç gün boyunca dinleneceği aktarıldı.

Damar yoluyla sıvı tedavisi uygulanıyor

Açıklamada, Netanyahu'nun sağlık durumunun stabil olduğu, ancak sıvı kaybı (dehidratasyon) nedeniyle damar yoluyla sıvı tedavisi aldığı bildirildi.

Siyasi Destek Mesajı

Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden destek mesajı paylaştı:

"İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var."

Geçmiş Sağlık Sorunları

İsrail Başbakanı Netanyahu, son dönemde bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı.

2023 yılında kalp pili takılmış,

2024 Aralık ayında ise idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve prostat ameliyatı geçirmişti.