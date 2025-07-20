CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde ailesiyle bir araya geldi. Özel, kendisine tanınan ziyaret hakkını Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’a devrettiğini açıkladı.



“Görüntüler Türkiye’nin yüreğini sızlattı”

İki kez kanseri atlatan ve halen tedavisi süren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’ın hastane önünde çekilen görüntüleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Bu gelişmelerin ardından CHP lideri Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İzmir Şehir Hastanesi’ne giderek aileyle bir araya geldi. Ziyarete Didem Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de katıldı.

“Ziyaret hakkımı annesine devrettim”

Hematoloji servisinde yapılan görüşmeler sonucunda, Özgür Özel'e tanınan hasta ziyareti hakkının risk nedeniyle sınırlı tutulduğu belirtildi. Durumu kamuoyuna aktaran Özel, şu açıklamada bulundu:

“Başhekim ve ilgili doktorlar, hematoloji kliniğine yoğun temas hâlinde olan birinin girmesinin enfeksiyon riski yaratabileceğini söyledi. Bu nedenle bana verilen bir kişilik görüşme hakkını annesi Gülseren Çalık’a devrettim.”

“Steril kıyafetle oğlunu görecek”

Özel, Mehmet Murat Çalık’ın annesiyle hastane içinde buluşturulacağını da şöyle duyurdu:

“Annesi çok daha steril bir ortamdaydı. Günde üç şehir gezen biri gibi değil. Steril kıyafet, bone ve maske ile oğlunu görebilecek. Hocamız bu konuda bilgilendirmeyi yaptı. Gülseren Hanım da bu gelişmeden çok memnun kaldı.”