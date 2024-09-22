İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria’da bulunan Al Jazeera haber kanalının ofisine baskın düzenledi. Al Jazeera’nin haberine göre, İsrail askerleri maskeli ve ağır silahlı olarak kanalın Batı Şeria ofisine girdi ve ofisin 45 gün kapatılmasını emreden belgeyi Haber Şefi Walid al-Omari’ye teslim etti. Belgede ayrıca, Al Jazeera'nin 'terörü destekleme ve teşvik etmekle' suçlandığı ifade edildi.

Al Jazeera, bu kapatma kararının Mayıs 2024'te İsrail'deki faaliyetlerin durdurulmasının ardından geldiğini belirtti. O tarihte de Al Jazeera’nin ülke içindeki faaliyetlerinin 45 gün süreyle durdurulduğu ve kararın yenilendiği vurgulandı. Kanalın gazetecileri, İsrail’de halen haber yapma faaliyetlerini sürdüremiyor. Baskın sonrası Walid al-Omari, İsrail askerlerinin ofise yönelik müdahalelerinden endişe duyduğunu dile getirdi.