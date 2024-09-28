İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını gece saatlerinden itibaren yoğunlaştırdı. Yapılan açıklamaya göre, Hizbullah’a ait fırlatma rampaları ve silah üretim tesisleri gibi kritik noktalar hedef alındı.

İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca Beyrut’un da aralarında bulunduğu birçok bölgede Hizbullah’a ait 140'tan fazla hedefin vurulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ordu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırmaya devam ediyor. Gece saatlerinden bu yana örgütün fırlatma rampaları, silah üretim tesisleri ve askeri altyapısı hedef alındı. Özellikle Beyrut'taki konutların altında gizlenen stratejik silah depoları vuruldu.”

Yerel kaynaklar, **Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'a ait bölgelerde saldırıların sürdüğünü ve gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiğini** belirtti.