İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Deyr el-Belah, Han Yunus ve diğer yerleşim bölgelerinde düzenlenen saldırılar sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olayda çocuklar da hayatını kaybedenler arasında.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde, İsrail ordusunun düzenlediği üç ayrı saldırı sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti. Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılar bir ev ve yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra yapıldı. Saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Zevayide Beldesindeki saldırı: İki çocuk ve dört kişi öldü

Zevayide beldesi yakınlarında gerçekleşen bir başka saldırıda ise bir araç hedef alındı. Saldırıda iki çocuk ve dört kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, aracın hedef alındığı saldırının ardından büyük bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Derec Mahallesi'nde Ebu Şa'r Ailesi hedef alındı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Derec Mahallesi'nde Ebu Şa'r ailesine ait bir evi vurduğu belirtildi. Saldırıda dört kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgedeki sağlık kurumlarına yapılan başvurular arttı.

Gazze'de küçük bir kız çocuğu hayatını kaybetti

İsrail ordusunun daha önce gerçekleştirdiği bir saldırıda ağır yaralanan küçük bir kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bu ölüm, bölgede sivillerin yaşadığı büyük sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Han Yunus’ta 12 ölü, çok sayıda yaralı

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen bir saldırıda, iki ev hedef alındı. Saldırıda kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki hastaneler, yaralıları kabul etmekte zorlandı.

Derec semtinde Sekik ailesinin evi vuruldu

İsrail'in Gazze kentinin Derec semtinde Sekik ailesine ait bir evin bombalanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, saldırıda beş kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırılar, bölgedeki sivil kayıpların arttığı bir dönemde gerçekleşti.