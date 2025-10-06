İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda alıkonulmuştu. İsrail basını, Thunberg’in yarın Yunanistan’a sınır dışı edileceğini duyurdu.

Greta Thunberg sınır dışı edilecek

İsrail basını, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in yarın Yunanistan’a sınır dışı edileceğini duyurdu.

i24News’in haberine göre, Thunberg’in yanı sıra İsrail tarafından alıkonulan Yunan vatandaşları da yarın Yunanistan’a gönderilecek. Toplamda 165 aktivistin sınır dışı edileceği belirtildi.

Aktivistlerden kötü muamele iddiası

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla 36’sı Türk olmak üzere 137 aktivist İsrail’den tahliye edilmişti.

İstanbul’a dönen aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin kendilerine kötü muamelede bulunduğunu açıkladı. Özellikle Greta Thunberg’in aşağılanmak istendiği ve İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorlandığı iddia edildi.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim’de Gazze açıklarına yaklaşmıştı. İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce aktivisti alıkoymuştu.

Bu filo, bugüne kadar Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük organizasyon olma özelliğini taşıyor.