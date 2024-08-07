Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu, güvenli bölge olarak nitelendirdiği Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki Filistinlilerin barındığı kampa saldırı düzenledi. Kuveyt Sahra Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, saldırıda bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Önceki saldırılar ve sonuçları

İsrail ordusu, Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar ve Gazze Şeridi'ndeki barınma merkezlerine defalarca saldırı düzenledi. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplamda 39 bin 653 Filistinli hayatını kaybetti. 91 bin 535 kişi yaralandı ve enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirildi.

Sivil altyapıya yönelik saldırılar

İsrail'in saldırıları, sadece sivilleri değil aynı zamanda sivil altyapıyı da hedef aldı. Hastane ve eğitim kurumları gibi halkın sığındığı yerler de tahrip edildi. Bu durum, sivil halkın güvenli bölge olarak gördükleri yerlerde bile güvende olmadığını gösteriyor.

İsrail'in saldırıları devam ederken, uluslararası toplumun tepkileri ve Filistin halkının yaşadığı zorluklar gündemde kalmaya devam ediyor.