Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur uyarısı
Meteoroloji, özellikle Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz
Marmara ve kıyı Ege bölgelerinde kuvvetli poyrazın etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın zaman zaman hızını artırarak yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
İl il hava durumu
Edirne: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Afyon: 31°C, Az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C, Az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C, Açık
Muğla: 38°C, Açık
Adana: 35°C, Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 33°C, Az bulutlu ve açık
Hatay: 34°C, Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 35°C, Parçalı ve az bulutlu
Ankara: 32°C, Az bulutlu
Eskişehir: 30°C, Az bulutlu
Konya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Sivas: 31°C, Az bulutlu
Bolu: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 29°C, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 29°C, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 27°C, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya: 17°C, 33°C, Parçalı çok bulutlu
Artvin: 18°C, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 21°C, 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 23°C, 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum: 29°C, Parçalı bulutlu
Kars: 28°C, Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 35°C, Az bulutlu ve açık
Van: 28°C, Az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 41°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C, Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C, Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 42°C, Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda vatandaşların hava şartlarına uygun tedbirler alması ve özellikle yağışlı bölgelerde dikkatli olması önem taşıyor.