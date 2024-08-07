Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur uyarısı

Meteoroloji, özellikle Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz

Marmara ve kıyı Ege bölgelerinde kuvvetli poyrazın etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın zaman zaman hızını artırarak yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

İl il hava durumu

Edirne: 33°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 28°C, Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 31°C, Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

Afyon: 31°C, Az bulutlu ve açık

Denizli: 36°C, Az bulutlu ve açık

İzmir: 36°C, Açık

Muğla: 38°C, Açık

Adana: 35°C, Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 33°C, Az bulutlu ve açık

Hatay: 34°C, Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 35°C, Parçalı ve az bulutlu

Ankara: 32°C, Az bulutlu

Eskişehir: 30°C, Az bulutlu

Konya: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

Sivas: 31°C, Az bulutlu

Bolu: 28°C, Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 29°C, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop: 29°C, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 27°C, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Amasya: 17°C, 33°C, Parçalı çok bulutlu

Artvin: 18°C, 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 21°C, 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 23°C, 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erzurum: 29°C, Parçalı bulutlu

Kars: 28°C, Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 35°C, Az bulutlu ve açık

Van: 28°C, Az bulutlu ve açık

Diyarbakır: 41°C, Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 40°C, Az bulutlu ve açık

Siirt: 40°C, Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa: 42°C, Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda vatandaşların hava şartlarına uygun tedbirler alması ve özellikle yağışlı bölgelerde dikkatli olması önem taşıyor.