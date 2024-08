İsrail Savunma Kuvvetleri X hesabından Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Deif’in öldürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada “Şimdi teyit edebiliyoruz: Muhammed Deif bertaraf edildi” denildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medyadan Muhammed Deif'in fotoğrafının üstünün çizildiği bir fotoğraf paylaştı. Gallant, “Gazze'nin Bin Ladin'i, usta katil Muhammed Deif'in 13 Temmuz 2024'te öldürülmesi, Hamas'ın askeri ve hükümet örgütü olarak kökünü kazıma ve belirlediğimiz savaş hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir adımdır” diye yazdı.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.