İsrail’in Ekim 2023’ten itibaren Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar, on binlerce sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. 15 ay süren şiddet, ateşkesle sona ererken, İsrail ve Hamas arasında esir takası süreci başladı.

İsrail’den çarpıcı itiraflar

Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın açıklamaları

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yapılan anlaşmanın İsrail için ciddi maliyetler taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hamas’ın yönetimde kalması yalnızca İsrail’in güvenliği için değil, Filistinliler için de bir kabus.”

“Anlaşma, İsrail için ağır bir bedel taşıyor ancak 15 aydan fazla esir kalan vatandaşlarımız için bu fedakarlığı yaptık.”

Eski Güvenlik Başkanı Eiland’ın yorumu

Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, İsrail’in Gazze’deki stratejik hedeflerine ulaşamadığını vurguladı:

“Hamas, yalnızca İsrail’in hedeflerini engellemekle kalmadı, kendi hedeflerine ulaşarak kazandı ve yönetimde kaldı.”

“Bu savaş, Gazze’deki kuşatmanın bir başarısızlığıdır.”

Hamas’ın Gazze’deki konumu ve ateşkesin sonuçları

Hamas’ın Gazze’de yönetimde kalması, bölgesel istikrarsızlık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ateşkes ve esir takası sürecinin, taraflar arasındaki dengeyi nasıl etkileyeceği merak konusu.