İzmir Konak ilçesinde, "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın detayları

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurdukları M.F. (48) isimli şahsın sorgusunda, "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını belirledi. Yapılan incelemede, zanlının Çorum’da işlediği bir cinayet nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlı adli makamlara sevk edildi

M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.