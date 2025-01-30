İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası devam ediyor. Bugün, Hamas 5 Taylandlı ve 3 İsrailli esiri serbest bırakacak. Bu, 15 ay süren çatışmaların ardından gerçekleşen ateşkesin üçüncü rehine takası anlaşması. İsrail, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin 29 yaşındaki Arbel Yehoud, 19 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes olduğunu açıkladı. Ailelere bilgi verildiği belirtildi.

Ateşkesin ihlali ve Gazze'deki durum

Öte yandan, İsrail geçtiğimiz günlerde ateşkesi ihlal ettiğini kabul etti. Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda, güvenlik güçlerine tehdit oluşturan şüphelilere yönelik saldırılar yapıldığı ifade edildi. Bu saldırılarda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 sivil ise yaralandı.

Filistinlilerin geri dönüşü

Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırılardan dolayı kuzeyden güneyye doğru yer değiştiren Filistinliler, ateşkesin ardından evlerine dönmeye başladı. Son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini geçtiği açıklandı.