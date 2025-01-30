Garanti Bankası, 2024 yılında tarihi bir başarıya imza atarak 92 milyar 178 milyon 886 bin lira net kâr elde etti. Banka, finansal tablolarda dikkat çeken büyüme rakamlarıyla, sektördeki güçlü pozisyonunu pekiştirdi.

Güçlü finansal sonuçlar

Garanti BBVA'nın 2024 yılı itibarıyla aktif büyüklüğü 3 trilyon lira seviyesini aşarken, müşteri mevduat tabanı da yüzde 30,8 oranında artış gösterdi. Bankanın fonlama kaynaklarında müşteri mevduatlarının payı yüzde 70'e ulaşarak, sağlam bir finansal yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,2 seviyesinde gerçekleşti.

Sektördeki başarı ve stratejiler

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2024’ün bankacılık sektörü için önemli bir geçiş yılı olduğunu belirterek, finansal koşulların iyileşmeye başlamasıyla birlikte bankaların sürdürülebilir büyüme stratejileri geliştirebildiklerini ifade etti. Akten, özellikle aktif kalitesine verdikleri önemin, doğru risk yönetimi stratejileri ve sağlam operasyonel altyapılarının bu başarıyı mümkün kıldığını vurguladı.

Uluslararası başarılar ve yeşil finansman

Garanti BBVA, küresel sermaye piyasalarında elde ettiği başarılar ve gerçekleştirdiği tahvil ihraçlarıyla, uluslararası alandaki güvenirliğini pekiştirdi. Ayrıca, yeşil finansman alanında yaptığı yatırımlarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı sürdürdü. Banka, yeşil tahviller aracılığıyla çevre dostu projelere finansman sağlamaya devam etti.

Dijitalleşme ve yenilikçi ürünler

Dijitalleşme alanında önemli adımlar atan Garanti BBVA, “TAMİ” markasıyla ödeme süreçlerini dönüştürmeyi hedeflerken, “Garanti BBVA Dijital Varlıklar” iştirakini kurarak dijital varlıklar alanında da liderliğini pekiştirdi. Banka, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 85 puan alarak, Türkiye bankacılık sektöründe ESG platformunda en yüksek puana sahip olma başarısını elde etti.