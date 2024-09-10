İtalya ve İsrail arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında, İtalyan taraftarların İsrail ulusal marşını sırtlarını dönerek protesto etmeleri geniş yankı buldu. Maç, İsrail'deki güvenlik endişeleri nedeniyle Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Bozsik Stadı'nda oynandı.

Yaklaşık 50 kişilik bir İtalyan taraftar grubu, seremoni sırasında İsrail marşı çalınırken sahaya sırtlarını dönerek protesto gösterisi gerçekleştirdi. Bu protesto, özellikle sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar bu eylemi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir tepki olarak görüp "saygı değer" olarak yorumladı. Diğerleri ise protestoyu gerçekleştirenlerin fanatik gruplara mensup olabileceğini öne sürdü.

Maçın sonunda İtalya, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. İki takım arasında 14 Ekim'de İtalya'nın Udine kentinde bir rövanş maçı oynanacak, ancak Udine Belediyesi daha önce bu maça ev sahipliği yapmak istemediğini açıklamıştı.

İtalya'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları birçok gösteride protesto edilmeye devam ediliyor.