Denizli'nin Çivril ilçesinde, milli bilek güreşi sporcusu Yusuf Nalçacı okul çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucu kolundan yaralanan Nalçacı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan kaçtı, sporcu yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Şampiyonu milli sporcu Yusuf Nalçacı, okuldan çıktıktan sonra bir saldırganın hedefi oldu. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucu Yusuf Nalçacı'nın kolundan bilye ile yaralandığı belirlendi.

İlk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı

Olayın ardından çevredeki öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ilk yardım yapıldı. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı sporcunun ilk müdahalesini yaparak Çivril Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede yapılan tedavinin ardından Yusuf Nalçacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlının zakalanması için çalışmalar başlatıldı

Saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Yetkililer, saldırganın bulunması ve adalet önüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.