İsrail’de Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından sunulan Gazze Şehri’nin tamamen kontrol altına alınması planına onay verdi. Ülke basınına yansıyan bilgilere göre, operasyon kara harekâtını da kapsayacak ve ordunun uzun süreli olarak bölgede konuşlanmasını öngörecek.

ABD merkezli Axios’un üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu’nun önerisi Hamas’ın askeri gücünü tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Güvenlik Kabinesi, başbakanın Hamas’ı yenilgiye uğratma planını kabul etti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şehri’nin kontrolünü ele geçirmeye hazırlanacak, bu süreçte çatışma bölgeleri dışındaki sivillere insani yardım sağlanacak” ifadeleri yer aldı.

“İşgal” Yerine “Devralma”

İsrail basınından Ynet, resmi açıklamalarda “işgal” kelimesi yerine “devralma” ifadesinin kullanıldığını aktardı. Bu tercih, sivil nüfusla ilgili olası hukuki sorunlardan kaçınmak amacıyla yapıldı.

Beş Temel İlke Belirlendi

Güvenlik Kabinesi ayrıca savaşın sona erdirilmesi için beş temel ilke üzerinde uzlaştı:

Hamas’ın tamamen dağıtılması, Tüm rehinelerin —sağ ya da hayatını kaybetmiş— geri getirilmesi, Gazze’nin silahsızlandırılması, İsrail’in güvenlik kontrolünün sürdürülmesi, Hamas veya Filistin Yönetimi’ne bağlı olmayan sivil bir idarenin kurulması.

Yaklaşık 10 saat süren toplantıda, kabine üyelerinin çoğunluğu alternatif planların hedeflere ulaşmada yetersiz olacağı sonucuna vardı.

Operasyonun Süresi 6 Ayı Bulabilir

The Jerusalem Post’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, ilk aşamada “şehirdeki silahlı yapıların hedef alınacağını”, ardından operasyonların merkezi mülteci kamplarına yayılacağını belirtti. Planlanan harekâtın en az altı ay süreceği öngörülüyor.