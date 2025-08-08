

Bornova Belediyesi, Her Yer Çocuk Derneği, Bornova Kent Konseyi ve Kızılay Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde unutulmaz bir bilim yolculuğuna çıktı.

Minik katılımcılar;

Astronomi atölyesinde gökyüzünü gözlemledi,

Paleontoloji etkinliğinde milyonlarca yıl öncesine giderek dinozorlar hakkında bilgi edindi.

Hem eğlendi hem öğrendi. Bilime olan meraklarını pekiştiren çocukların heyecanı ve ilgisi göz doldurdu.

Başkan Eşki: “Bilimle büyüyen çocuklar, aydınlık yarınların anahtarı”

Etkinliğe dair açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Ömer Eşki, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nin çocuklara bilim sevgisini aşıladığını belirterek şunları söyledi:

“Bu merkezimizde çocuklarımız gökyüzüne merakla bakmayı, sorgulamayı ve keşfetmeyi öğreniyor. Bornova’da bilimin ışığında büyüyen nesiller yetiştirmek öncelikli hedefimiz. Bu iş birlikleriyle çocukların gelişimine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Mengüş: “Çocukların her alanda gelişimini destekleyeceğiz”

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş de etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kent Konseyi olarak bilim, sanat ve doğa temalı etkinliklerle çocuklarımızın zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyon için Bornova Belediyesi’ne ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim.”

Bilimle Tanışan Miniklerden Büyük Merak

Etkinliğe katılan çocuklar, teleskopla gökyüzünü incelerken uzayla ilgili sorular sordu, fosil atölyesinde dinozor kemiklerini keşfederken zaman yolculuğuna çıktıklarını hissetti.

Aileler de çocuklarının bilimle buluşmasına tanıklık etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.