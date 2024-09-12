Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yakın Savunma Eğitimi!

Çağrı Sağlıklı Yaşam, Sosyal Dayanışma Derneği, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla savunma sporları odaklı projesinin ikinci aşamasını hayata geçiriyor.

Çağrı Sağlıklı Yaşam ve Sosyal Dayanışma Derneği, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik önemli bir projeyi yeniden hayata geçiriyor. Derneğin başkanı, aynı zamanda milli antrenör ve hakem olan Ahmet Bereket, geçtiğimiz yıl başarıyla uyguladıkları “Yakın savunma teknikleri aracılığıyla kadına yönelik şiddetin önlenmesi” projesinin bu yıl ikinci aşamasını başlattıklarını duyurdu.

Kadınlar savunma teknikleriyle güçleniyor

Ahmet Bereket yaptığı açıklamada, kadınların günlük hayatta karşılaştıkları şiddet tehlikesine karşı nasıl kendilerini koruyabileceklerine odaklandıklarını vurguladı. Bereket, "Kadınlarımız, evde, işte, sokakta veya hayatın herhangi bir alanında şiddetle karşılaştıklarında, en etkili savunma teknikleriyle kendilerini nasıl koruyacaklarını öğreniyor. Amacımız, kadınların bu tehlikeli durumlarda fiziksel zarar görmeden ya da en az zararla kurtulmalarını sağlamak" dedi.

Proje İçişleri Bakanlığı destekli

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği proje, İzmir Valiliği’nde imzalanan protokol ile hayata geçirildi. Kurslar tamamen ücretsiz olacak ve İçişleri Bakanlığı’nın denetimi altında gerçekleştirilecek. Projeye destek veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban başta olmak üzere birçok yetkiliye teşekkür eden Bereket, projeye katılmak isteyen kadınların derneğin sosyal medya hesaplarından ve resmi web sitesinden başvuru yapabileceğini belirtti.