İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

Filistin, uluslararası topluma, Gazze'deki soykırımı durdurma çağrısını yineledi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu ayki başkanlığını yapan Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'ye mektup gönderdi.

Mansur, mektubunda, "Uluslararası topluma ve özellikle de BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Kuruluna, işgalci güç İsrail'in yaptıklarının hesabını sorma ve Filistin halkı için adaleti sağlama konusundaki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için derhal harekete geçme çağrımızı yineliyoruz. İnsanların hayatını kurtarmak ve bu vahim adaletsizliği adil bir çözüme kavuşturmak için İsrail'in uluslararası barış ve güvenliğe yönelik oluşturduğu tehdide son verilmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına karşı işlediği vahşetin, Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini, Gazze'de ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında benzeri görülmemiş bir boyutta ve insan vicdanını şok edecek zulümler yaşandığını kaydeden Mansur, mektubunu şöyle sürdürdü:

"Dünya 10 aydır bu korkunç soykırımı izliyor, en iğrenç zulümlere tanık oluyor. Üstelik Filistin halkını korumak için harekete geçmekte başarısız oldu ve tüm devletler için bağlayıcı olan uluslararası hukuk uyarınca yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinden vazgeçti."

İsrail'in, silahlı çatışma durumlarında sivilleri korumak için oluşturulmuş uluslararası hukukun tüm kurallarını ihlal ederek Filistinli sivilleri her türlü ölümcül silahlarla hedef aldığını belirten Mansur, 10 aydır devam eden saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 40 bini aşkın kişinin öldüğünü, bu rakamın enkazlar altında ya da toplu mezarlarda oldukları düşünülen 10 bin kayıp kişiyi kapsamadığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında iki gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Filistin Televizyonunda çalışan Temim Ahmed Ebu Muammer ile El-Aksa Kanalı çalışanı Abdullah Mahir es-Susi isimli gazeteciler yaşamlarını yitirdi.

Filistinli gazetecilerin hedef alınması ve öldürülmesinin kınandığı açıklamada, uluslararası toplum ve örgütlerden "İsrail'in devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması, soykırım suçunu, katliamı ve gazetecilere yönelik suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapılması" istendi.

Böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 168'e yükseldi.