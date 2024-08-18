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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 99'a, yaralı sayısının da 92 bin 609'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 2 katliamda ölen 25 kişinin cenazelerinin hastanelere ulaştığı, saldırılar sonucu 72 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 317 günden beri süren saldırılara ilişkin bilgi verildi.

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