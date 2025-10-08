İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayan ve alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan 15 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Aktivistler İstanbul’a indi

Ürdün’ün başkenti Amman’dan hareket eden THY uçağı, İstanbul Havalimanı’na saat 18.50’de indi. Aktivistler, VIP salonunda aileleri, yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Filoda yasa dışı şekilde alıkonulan toplam 131 aktivist, Batı Şeria’dan Ürdün’e geçti. Bunların 15’i Türk vatandaşıydı.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı’ndan Adli Tıp Kurumu’na götürülerek sağlık kontrollerinden geçirilecek.

Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yaşadıklarını anlatıp şikâyetçi olacaklar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili olarak “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması”, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Küresel Sumud Filosu

Küresel Sumud Filosu, İsrail’in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan en büyük filo olarak öne çıkıyor. 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşan filoya İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlenmiş, gemilere el konmuş ve yüzlerce uluslararası aktivist Ketziot Hapishanesi’ne nakledilmişti.

Önceki gün İstanbul’a getirilen aktivist sayısı 137, bunlardan 36’sı Türk.