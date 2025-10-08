İki kurum arasındaki bu iş birliğiyle, uzun zamandır kapalı olan Karşıyaka Bilim Merkezi, modern altyapısıyla yeniden kapılarını açacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş tarafından imzalanan protokol kapsamında; Bilim Merkezi binasında yapılacak düzenleme, altyapı güçlendirme, atölye ve eğitim salonlarının kurulumu ile bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi konularında iki kurum birlikte çalışacak. Yalı Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı üzerindeki merkez, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete alınacak. Bilim Merkezi'nde; çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler, uygulamalı atölyeler, seminerler, konferanslar ve bilim şenlikleri düzenlenecek. Amaç; bilim kültürünü yaygınlaştırmak, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek ve bilimi gündelik yaşamın bir parçası haline getirmek olacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, üniversite ile yapılan iş birliğini eğitime yönelik en değerli adımlardan biri olarak nitelendirerek şöyle konuştu: 'Bakırçay Üniversitesi ile birlikte, Karşıyakamızda bilimi ve eğitimi güçlendirecek örnek bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Bilim Merkezimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize ilham verecek; onların keşfetme, düşünme ve üretme becerilerini destekleyecek. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.'

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş da iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Karşıyaka Belediyesi ile birlikte, bilimi toplumun her kesimiyle buluşturacak projeler gerçekleştireceğiz. Bu merkez, üniversitemizin akademik birikimiyle yerel yönetim vizyonunun buluştuğu örnek bir model olacak' dedi.