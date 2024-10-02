Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederken, İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a saldırı düzenledi. Suriye devlet haber ajansının aktardığı bilgilere göre, saldırıda en az 3 sivil yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Hedef alınan bölge Mezze Mahallesi

Saldırı, Şam'ın Mezze Mahallesi'nde bulunan bir binayı hedef aldı. Saldırının ardından bölgedeki yoğun panik ve korku gözlemlenirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceği endişesi bulunuyor. Önceki gece de İsrail güçlerinin Mezze'de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenlediği bildirilmişti.

İsrail'in saldırı politikasındaki artış

İsrail makamlarından saldırıya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Tel Aviv'in yıllardır Suriye'deki "İran bağlantılı" hedeflere düzenli olarak saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor. Bu tür saldırıların, Hamas’ın geçen yıl 7 Ekim’de İsrail topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından artırıldığı ifade ediliyor.