İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim, İsrail ordusunun Lübnan’a düzenlediği geniş çaplı hava saldırısıyla yeniden alevlendi. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği operasyona 100 savaş uçağının katıldığını duyurdu. Saldırıda, Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen binlerce füzenin fırlatılacağı rampaların etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail ordu sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail askeri istihbaratı ve kuzey komutanlığının tespit ettiği 40 fırlatma noktasının vurulduğu ifade edildi. Sözcülük, bu fırlatma rampalarının çoğunun kuzey İsrail’i ve merkeze doğru geniş bir alanı vuracak şekilde konumlandığını iddia etti.

Lübnan içindeki hedefler vuruldu

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Lübnan içinde birçok noktayı hedef alacak daha geniş kapsamlı saldırı planlarının da hazırlandığını ve bu planların hükümete sunulduğunu bildirdi. İsrail ordusu, siyasi iradeden gelecek direktiflere göre hareket edeceklerini belirterek, Lübnan’da belirlenen hedeflere yönelik operasyonların devam edebileceği sinyalini verdi.

İsrail Ordu Radyosu ise Hizbullah’ın stratejik yapıların da aralarında bulunduğu hedeflere yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Radyo, Hizbullah’ın İsrail’e 6 bin kadar füze ve insansız hava aracı ile saldırmayı planladığını iddia etti. Bu bilgiye dayanarak, İsrail ordusunun Lübnan’da 200’den fazla noktayı hedef aldığı belirtildi.

Hizbullah’tan misilleme

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’e Beyrut’ta düzenlenen suikasta misilleme olarak geldi. Hizbullah, İsrail’in saldırısına karşılık olarak geniş çaplı bir karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.