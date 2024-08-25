İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlilere verdiği sözlerden biri olan evde tamir hizmeti, Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde kurulan Evde Mini Bakım Onarım Ekibi ile hayata geçiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, evlerinde karşılaştıkları su, elektrik tesisatı ve ev eşyaları gibi sorunlara ücretsiz çözüm buluyor.

İhtiyaç sahiplerine tamir hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını bir adım ileri taşıyarak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar hizmet götürüyor. Eşrefpaşa Hastanesi Evde Mini Bakım Onarım Ekibi, talepler doğrultusunda randevu sırasına göre tamir gerektiren işlerle ilgileniyor. Ekipler, evlere giderek su ve elektrik tesisatında yaşanan problemleri, arızalı prizleri, muslukları ve diğer ev eşyalarını tamir ediyor.

Sağlık ve bakım desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürü Dr. Nihat Mermer, sağlık nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk çeken vatandaşlara verdikleri evde bakım hizmetinin yanı sıra mini tamir desteği sunduklarını belirtiyor. Mermer, “Yatağa bağımlı hastalarımıza sağlık hizmetleri ve kişisel bakım sunuyoruz. Ayrıca, ihtiyaç duyulan ev onarımlarını da ücretsiz yapıyoruz. Musluğu akıtan ya da prizi arızalı olan vatandaşlarımız 153 Hemşehri İletişim Merkezi’ne başvurarak hizmet alabiliyor” dedi.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

Karabağlar’da yaşayan Naringül Uvuş, yürümekte zorlandığı için Evde Mini Bakım Onarım Ekibi'nden destek aldı. Kırık klozet kapağı, su akıtan musluk ve arızalı priz sorunları çözülen 62 yaşındaki Uvuş, “Belediye ekipleri sayesinde sorunlarım çözüldü, çok mutluyum. Onlar olmasa, bu sorunlar büyüyecek ve daha büyük sıkıntılara yol açacaktı” diye konuştu.

Hayat kalitesini artıran hizmet

Evde Mini Bakım Onarım Ekibi’nden Adil Çiçek, küçük tamir işleriyle vatandaşların hayat kalitesini artırmayı hedeflediklerini söylüyor. “Genelde priz ve aydınlatma sorunlarını çözüyoruz. Musluk, klozet ve şofben tamiri de yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz” diyen Çiçek, bu hizmetin önemine dikkat çekiyor.