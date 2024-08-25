İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Bu saldırıların, ülkede büyük bir saldırının önlenmesi amacıyla yapıldığı ve istihbarat üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede 48 saat olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Hizbullah, İsrail'e 320 Katyuşa roketi ve insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini, 11 askeri tesisi hedef aldığını açıkladı. Örgüt, saldırının ilk aşamasının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti ve İsrail'in kuzeyindeki Manara bölgesine de saldırılar düzenledi.