İsrail ordusu, Gazze’nin Nusayrat bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda hedef alınan noktada 2 Filistinli kardeşin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail’den Gazze’nin Nusayrat bölgesine saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının İslami Cihat Hareketi’nden bir kişiyi hedef aldığı iddia edildi.

Ancak yerel kaynaklara göre saldırı sırasında bölgede sivil yerleşim alanları da zarar gördü.

Deyr el-Belah’ta 2 kardeş hayatını kaybetti

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine yönelik ayrı bir saldırıda ise Said ve Mesud el-Ğavaş adlı iki Filistinli kardeşin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık kaynakları, İsrail topçu birliklerinin Deyr el-Belah’ın doğusundaki Kastal binalarının yakınını bombaladığını bildirdi.

Yerel tanıklar, kardeşlerin ateşkes sonrası İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hat bölgesine yanlışlıkla girdiğini belirtti.

Bölgede Sarı Hat’ı gösteren herhangi bir işaret bulunmadığı da ifade edildi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen görüşmeler sonucunda İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Anlaşma 10 Ekim’de yürürlüğe girerken, İsrail ordusunun Sarı Hat’tan çekilmesi planın bir parçası olarak uygulanmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Bölge sakinleri, İsrail ordusunun uyarı yapmaksızın sivil araçları hedef aldığını belirterek, “Ateşkes sadece kağıt üzerinde kaldı” ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise, son saldırılarla birlikte Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının yeniden artışa geçtiğini açıkladı.