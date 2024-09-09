İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği hava saldırısında 6 sivilin ölümüne neden oldu. Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri bebekti. Al-Henawi ailesine ait eve gerçekleştirilen bu saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinli, Kamal Adwan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırıların bilançosu artıyor

7 Ekim’den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar sonucunda, 40 bin 988 sivil hayatını kaybederken, 94 bin 825 sivil ise yaralandı.

Saldırının detayları ve bölgedeki kriz durumu, uluslararası toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor. Gazze'deki insani dram her geçen gün daha da derinleşiyor.