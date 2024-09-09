İzmir Kadın Platformu, Diyarbakır'da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için büyük bir eylem düzenledi. 19 gün sonra gerçekleştirilen etkinlikte, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde toplanan kadınlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında kadınlar, "Failleri Korumayın Aklamayın" pankartıyla seslerini yükseltti.

Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da destek vererek katıldı. Caddeden geçen birçok İzmirli, yürüyüşe katılarak kadınların sesine ortak oldu.

Narin Güran'ın anısına yapılan bu anlamlı yürüyüş, toplumsal adalet ve şiddete karşı ortak bir duruş sergiledi.