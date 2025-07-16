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Süveyda ili çevresinde Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birliklerin konvoylarının bulunduğu noktalara yönelik toplam beş hava saldırısı gerçekleştirildi. İsrail ordusu, Şam’daki karargah saldırısının ardından sınır hattına takviye birlikler gönderdi.

Daha önce Dürzileri koruyacaklarını açıklayan İsrail, bölgedeki Dürzi toplumuna yönelik saldırıların ardından HTŞ güçlerine karşı hava saldırıları düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" ifadeleriyle müdahaleyi gerekçelendirdi.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda bölgesinde, Dürzi milisler ile Bedevi aşiretleri arasında yaklaşık 48 saat süren çatışmalar yaşandı. Bu çatışmaların ardından Suriye geçici hükümeti ve HTŞ'ye bağlı gruplar bölgeye intikal ederek Dürzi toplumuna saldırdı.

Suriye basını, Şam'da üç patlamanın meydana geldiğini aktardı. İsrail ordusunun hava saldırısı, karargâh giriş kapısına hedeflendi. Saldırı sonrası bölgede hareketlilik artarken, sınır bölgesine ek kuvvetlerin gönderildiği belirtildi.

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Suriye basını kentte üç patlama sesi duyulduğunu bildirirken, İsrail ordusu saldırının ardından sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu.

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