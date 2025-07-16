Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Cenk Benli, Torbalı Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanmasının ardından görevi, yeni atanan Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şamil Buğa’ya devretti.

Pandemi döneminde yaptığı çalışmalarla dikkat çeken ve sağlık alanında birçok projeye imza atan Uzm. Dr. Cenk Benli, özellikle halk sağlığı alanında iş birlikleri geliştirdi. 2024 yılında, Halk Sağlığı asistan ve intörn eğitimine katkı sağlamak amacıyla İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile iş birliği gerçekleştirdi.

2022 yılından bu yana Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Şamil Buğa, evli ve iki çocuk babasıdır. Pandemi sürecinde sahada özveriyle çalışan Dr. Buğa’nın Karşıyaka’ya yabancı olmaması, yeni görevinde avantaj olarak değerlendirildi.