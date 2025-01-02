Bunlar da ilginizi çekebilir

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yaklaştı.

Askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Dünyanın en zengin Youtuber'ı dünya evine giriyor

Dünyanın en zengin Youtuber'ı dünya evine giriyor

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Devrilen eski devlet başkanı Beşar Esad döneminde askeri karargâh olarak kullanılan bir nokta, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındı. Saldırı sonrası başkentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail, Suriye 'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki Tel Şehim Tepesi'nde bir noktaya hava saldırı sı düzenledi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.