Gazze, yaşanan insani krizin derinleştiği bir dönemde yine acı bir olayla sarsıldı. İsrail, yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombaladı.

10 kişi yaşamını yitirdi 

İlk belirlemelere göre, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

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Okul sığınak olarak kullanılıyordu 

Bu saldırı, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirirken, uluslararası toplumda büyük bir tepkiyle karşılandı. Okul, savaşın etkilerinden kaçan ailelerin sığındığı bir barınak olarak kullanılıyordu.

Kaynak: AA