Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 17-18 Eylül tarihlerinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonun detayları

MSB’nin yaptığı açıklamaya göre, gerçekleştirilen operasyonlarda Gara bölgesinde 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık, terörle mücadelede hedefin terörü kaynağında yok etmek olduğunu vurgulayarak, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonların süreceğini belirtti.