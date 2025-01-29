İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ocak ayı olağan meclis toplantısını Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, 2024 yılının ekonomik zorluklarına rağmen borsanın işlem hacminde önemli bir artış kaydedildiğini belirtti.

İşlem hacminde dikkat çeken artış

Işınsu Kestelli, 2024 yılında toplam işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artarak 119 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Bu hacmin yüzde 60'ının bitkisel ürünlerden, yüzde 40'ının ise canlı hayvan ve hayvansal ürünlerden oluştuğunu belirtti. En fazla işlem gören ürünler arasında kırmızı et, palm yağı, pamuk, peynir ve süt yer aldı. Bu beş ürün, toplam işlem hacminin yaklaşık yarısını oluşturdu.

Ekonomik zorluklara rağmen başarı

2024 yılında ortalama süt fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 14,6 liraya yükseldiğini belirten Kestelli, ortalama karkas dana eti fiyatlarının ise yüzde 61 artışla 323 liraya ulaştığını söyledi. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, 2024 yılının Türkiye ekonomisi için zorluklarla dolu bir yıl olduğunu vurgulayarak, bu durumun borsa işlemlerine de yansıdığını ifade etti. Ancak, alınan önlemler ve üyelerin çabaları sayesinde önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirdi.