İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçak, İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’ndan kalkarak saat 15.50’de İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Uçakta 137 aktivist bulunuyordu; bunların 36’sı Türk, 23’ü Malezyalı olmak üzere farklı ülkelerden aktivistler yer aldı.

Aktivistler çiçeklerle karşılandı

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Geliş, ulusal ve uluslararası basında geniş yankı buldu.

Yetkililer, aktivistlerin ifadelerinin alınması ve olayın tüm detaylarının ortaya çıkarılması için hazırlıklarını sürdürüyor.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği saldırı sonrası, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul’a getirilen aktivistlerin ifadeleri, yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirilecek ve olayın uluslararası hukuka uygunluğu da ele alınacak.

Küresel Sumud Filosu nedir?

Küresel Sumud Filosu, İsrail’in abluka uyguladığı bölgelere insani yardım götürmeyi ve uluslararası sularda barışçıl eylemler gerçekleştirmeyi amaçlayan sivil bir aktivist hareketidir.

Türkiye, Filoda yer alan aktivistleri izleyerek, alıkonulma ve saldırı iddialarını uluslararası platformlarda gündeme taşımıştı.