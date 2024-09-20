İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği saldırı, Lübnan’da ağır kayıplara neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselirken, yaralı sayısı 66 olarak bildirildi. Yaralıların 9’unun durumu kritik olduğu belirtiliyor. Bu saldırı, Lübnan genelinde büyük bir endişeye yol açtı. Saldırıda Hizbullah komutanlarının da hedef alındığı açıklandı.

Hedefte hizbullah komutanları vardı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, Beyrut’taki hava saldırısında Akil adlı kişinin yanı sıra en az 10 Hizbullah komutanının öldürüldüğünü belirtti. İsrail, bu saldırıyı Hizbullah’a karşı düzenlenen operasyonun bir parçası olarak nitelendirirken, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.

Beyrut'ta düzenlenen saldırı, İsrail ile Lübnan arasında süregelen gerginliği daha da artırdı.