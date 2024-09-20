Yedam’ın Bağımlılıkla Mücadelesi Büyüyor

Muğla Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları masaya yatırıldı. Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, 2015’te kurulan YEDAM’ın alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi alanlarda uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ile önemli hizmetler sunduğunu vurguladı. Şengür, bugüne kadar 728 başvuru aldıklarını ve alkol bağımlılığının 230 başvuruyla önde olduğunu belirtti.

Etkinliklerle uyum sağlanıyor

YEDAM, bağımlı bireylerin sosyal uyum becerilerini geliştirmek amacıyla bireysel görüşmelerin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor. Ayrıca, bağımlı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yönlendirmeler yapılarak diğer ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütülüyor. Muğla Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda, ilçelerden YEDAM’a ulaşmak isteyen bireylere ulaşım desteği de sağlanıyor.

Yeşilay’ın bilimsel yöntemlerle mücadelesi

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şengür, Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede bilimsel yöntemler kullandığını hatırlattı. 120 şube ve 97 ülkede işbirlikleriyle faaliyet gösterdiklerini belirten Şengür, bağımlılıkla ilgili ihbarların 115 danışma hattı üzerinden alınarak, mahremiyete özen gösterilerek uzmanlar tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Bağımlılıkla mücadelede iş birliklerinin önemi

Toplantıya katılan uzmanlar, YEDAM’ın bağımlılıklarla mücadelede yerel ve ulusal kurumlarla işbirliklerinin önemine vurgu yaparak, bu işbirlikleri sayesinde daha etkili çözümler geliştirildiğini belirtti. YEDAM’ın sunduğu hizmetlerin, bağımlı bireylerin hayatlarını geri kazanmasına yardımcı olduğunu ve Muğla’da bu mücadelenin güçlenmesini sağladığını ifade ettiler.

Muğla’da bağımlılıkla mücadelenin geleceği

Yeşilay Muğla Şubesi yönetim kurulu üyeleri, YEDAM temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay’ın vizyonu bir kez daha gözler önüne serildi. YEDAM’ın sunduğu psikolojik ve sosyal desteklerle bağımlı bireylerin yeniden sağlıklı bir hayata kavuşması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.