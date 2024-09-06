ABD ve Türkiye vatandaşı olan 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi’nin, İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'da başından vurularak öldürülmesi, uluslararası tepkilere neden oldu.

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, yaşanan trajik olayın ardından İsrail hükümetine olayın soruşturulması için çağrıda bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi’nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek İsrail’den daha fazla bilgi talep ettiklerini vurguladı.

Beyaz Saray'dan taziye ve soruşturma talebi

Beyaz Saray yetkilisi Sean Savett, Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz. Kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. İsrail hükümetine ulaşarak olayın soruşturulmasını talep ettik.”

Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail güçleri tarafından başından vurulmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bu olay, özellikle ABD ve İsrail arasındaki hassas diplomatik ilişkileri de etkileyebilir.

ABD Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise olaya ilişkin başka bir açıklama yaptı. Miller, Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ayşenur Ezgi Eygi adlı Amerikan vatandaşının Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz. Amerikan vatandaşlarının güvenliği en yüksek önceliğimizdir.”

Bu açıklama, ABD’nin olayın detaylarına ulaşmak ve gerekli adımları atmak için İsrail ile diplomatik kanallarını kullanacağını gösteriyor.

İsrail'den soruşturma bekleniyor

İsrail hükümeti ise olayın ardından henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı. ABD’nin soruşturma talebi sonrası İsrail'in bu olaya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Özellikle Batı Şeria’da devam eden gerilimler ve İsrail-Filistin çatışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde bu tür olaylar, bölgedeki tansiyonu daha da artırabilir.

Batı Şeria’daki çatışmalar, özellikle sivillerin hedef alınması nedeniyle uzun süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde. Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi, sadece İsrail ve Filistin arasındaki gerilimleri değil, aynı zamanda ABD-İsrail ilişkilerini de daha karmaşık bir duruma getirebilir.

Tıbbi raporlar ve olayın detayları

Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, Ayşenur Ezgi Eygi'nin başından vurularak ağır yaralandığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Bu tıbbi rapor, Eygi’nin ölümünün kasıtlı bir saldırı sonucu gerçekleştiği iddialarını güçlendiriyor. ABD’nin bu olaya verdiği tepki ve İsrail’in soruşturma sürecinde ne yapacağı, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir test olacak.