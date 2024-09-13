TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Karşıyaka, ilk hafta evinde Kırşehirspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra yarın İstanbul’da Bulvarspor karşısında 3 puan arayacak. Kartal Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadele öncesinde Karşıyaka, hafta boyunca stadın suni çim zeminine uyum sağlamak amacıyla antrenmanlarını suni çimde gerçekleştirdi.

Karşıyaka'da Yasin Ozan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ancak, Esenler Erokspor'dan kiralanan ve lisansı çıkarılan son transfer Çağatay Yılmaz, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın görev vermesi durumunda ilk kez yeşil-kırmızılı formayı giyecek. İlk hafta Bornova 1877'ye 4-0 mağlup olan Bulvarspor, bu maçta moral arayacak.