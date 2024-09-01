El Halil kentinde İsrail polislerine yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonrası İsrail İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ben Gvir, saldırının ardından İsraillilerin yaşama hakkının, Filistin yönetimi vatandaşlarının hareket özgürlüğünden önce geldiğini belirtti.

Ben Gvir, Batı Şeria'da daha fazla askeri kontrol noktası kurulması ve Filistinlilerin sokaklarda dolaşmalarına izin verilmemesi çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere idam cezası uygulanmasını ve bu önerinin Güvenlik Kabinesi gündemine alınmasını talep etti. İsrail'in daha fazla Filistin toprağını işgal etmesini ve Gazze'de İsrailliler için yeni yerleşim yerleri kurulmasını önerdi.

Aşırı sağcı Bakan, Filistin yönetimini "terörist" olarak nitelendirirken, bu yönetimin "terörü teşvik etmek ve Yahudileri öldürmek için maaş vermekle" suçladığını ifade etti.

El Halil'deki Terkumya beldesinde bu sabah bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi yaşamını yitirmişti.