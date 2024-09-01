İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli hizmet sunabilmek amacıyla yürüyen merdivenler ve asansörlerde kapsamlı bakım çalışmaları başlattı. Şehir genelindeki bu ekipmanların düzenli bakımını yaparak hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen belediye, gerekli malzemeleri yurtdışından temin ediyor.

Yürütülen bakım çalışmaları sırasında, mevcut yürüyen merdivenler ve asansörlerdeki teknik ekipmanlar gözden geçirilecek ve gerekli onarımlar yapılacak. Ayrıca, sistemlerin performansını artırmak ve arızaları önlemek için yenilikçi çözümler uygulanacak.

Bu süreçte, yurtdışından temin edilen malzemelerin teslimatında yaşanan gecikmeler nedeniyle çalışmaların bazı bölgelerde geçici olarak aksayabileceği bildiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bu durumdan etkilenmemesi için alternatif çözümler sunarak, bakım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.

İzmir'de yürüyen merdivenler ve asansörlerin bakım çalışmaları tamamlandığında, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir hizmet deneyimi yaşaması bekleniyor.