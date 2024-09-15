Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre de 2 milyon 371 bin 977 kişi iş arıyor. Gençlerden yaşlılara, üniversite mezunlarından yüksek lisans ve doktora sahiplerine kadar geniş bir kitleyi kapsayan iş arayışı, işsizlik sorununu gözler önüne seriyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Temmuz 2024 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarına göre temmuz ayında işsizlik oranını bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 8,8 seviyesine geriledi. DİSK Araştırma Merkezinin (DİSK-AR) verilerine göre ise temmuz ayında geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,5’e, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 10,7 milyon kişiye yükseldi.

İş arayan yurttaşlar, özellikle de metropollerdeki İŞKUR şubelerinin önünde yoğun kuyruklar oluşturuyor. Ekonomim gazetesinin haberine göre İŞKUR’un işbaşı eğitim programlarına geçen yıl 48 bin kişi başvururken, bu yılın ilk sekiz ayında 44 bin kişi daha bu programlara katıldı.

10 bine yakını üniversite mezunu; yüksek lisans mezunları da var

65 yaş üstü sekiz kişi, 60-64 yaş arası 26 kişi, 55-59 yaş arası 104 kişi ve hatta 15-19 yaş arasında 8 bin genç de İŞKUR’un programlara başvurmuş durumda.

Katılımcılar arasında 9 bin 884 üniversite mezunu, 64 yüksek lisans mezunu ve bir doktora mezunu olması da dikkat çekiyor.

Günlük 653 lira 93 kuruş ücret alan katılımcılar arasında konfeksiyon işçisi, dikiş makinecisi ve çağrı merkezi elemanı olmak isteyenler öne çıkıyor.

Programlar haftada 45 saatle sınırlı olup üç ila altı ay sürüyor. Bu süre zarfında katılımcılar, ilgili sektörde tecrübe kazanarak iş bulma fırsatlarını artırmaya çalışıyor.

İşbaşı eğitim programlarına katılanlardan 6 bin 859’u konfeksiyon işçisi, 2 bin 957’si dikiş makinecisi, 2 bin 393’ü çağrı merkezi elemanı, 2 bin 389’u dokuma konfeksiyon makinecisi, 2 bin 117’si müşteri hizmetleri görevlisi, 1.349’u tezgahtar, 830’u hastane hizmetlisi, 536’sı kablo ağı bantlama elemanı ve 173’ü torba ve çuval dikme işçisi olmak üzere başvuru yaptı.

İUP'a 10 günde 360 bin işsiz başvurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, önceki gün iş arayan vatandaşların çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacak İşgücü Uyum Programı'na (İUP) 358 bin 937 kişinin başvurduğunu duyurdu. Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

“29 Ağustos'ta tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İUP sayesinde iş arayan vatandaşlarımızın çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacağız. İUP kapsamında yapılan başvuru sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı.”

İşsizlik AB ortalamasının 2,12; ABD ortalamasının 3,35 katı

TÜİK’in temmuz ayı işsizlik verilerini paylaşmasından sonra açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor” diyerek yılın ilk yedi ayında istihdamın yaklaşık 600 bin kişi arttığını savundu.

TÜİK'in verilerinden işsizlik oranlarını hesaplayan DİSK-AR’ın raporunda ise Türkiye’de son yıllarda dar tanımlı işsizlikte düşüş olmasına karşın işgücündeki gerçek görünümü yansıtan geniş tanımlı işsizlikte ciddi bir artış olduğuna dikkat çekiliyor.

Geniş tanımlı ve da tanımlı işsizlik arasındaki farkın yükselmesinin sebebi de “iş gücüne dahil olmayanların sayısındaki artış” olarak belirtiliyor. İşsizlik, işgücü, istihdam konularında Türkiye ile Avrupa ülkeleri ve ABD, şöyle mukayese ediliyor:

“Türkiye’de dar ve geniş tanımlı işsizlik AB ülkelerine ve ABD’de kıyasla oldukça yüksektir. ABD’de dar tanımlı işsizlik yüzde 4,2 ve geniş tanımlı işsizlik yüzde 7,9; AB ülkeleri ortalamasında dar tanımlı işsizlik yüzde 6,3 ve geniş tanımlı işsizlik yüzde 12,5 iken Türkiye’de dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,8 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,5’tır. Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik oranı AB ortalamasının 2,12 katı ve ABD ortalamasının ise 3,35 katı düzeyindedir.”